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濱海重機車禍家屬批警不積極 警方：按程序辦理

2017-04-15  15:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮濱海公路，日前發生一起大型重機撞擊廂型車的重大車禍，騎乘重機的電子業夫妻雙亡，警方積極偵辦，但家屬提出路過的曳引車行車紀錄器，質疑廂型車駕駛事發後任意移動現場，警方卻沒有掌握蒐證，辦案根本不積極；警方今日表示，全案按程序辦理，依據現場判定，肇因為廂型車駕駛違規迴轉，責任較重，至於是否有破壞現場，還待進一步釐清。

宜蘭縣頭城鎮台2線濱海路6段，往北過大溪漁港約2公里處，8日中午發生一起大型重機與廂型車擦撞事故，騎乘重機、從事電子業的黃姓與李姓夫妻雙雙因重傷死亡，廂型車駕駛則未受傷，事發至今，家屬依據取得的曳引車行車紀錄器顯示，廂型車駕駛事發後任意移動傷者，造成2度傷害，也有破壞現場的嫌疑，警方沒有認真蒐證，監視器畫面還是家屬自己取得。

礁溪警分局四組組長黃昶融表示，廂型車駕駛第一時間否認違規迴轉，僅表示準備切入車道時，就被重機撞上，但依據現場的煞車痕，較靠近道路中線，事發隔天就確認車禍主要肇因，是廂型車林姓駕駛違規迴轉，肇責較重。

黃昶融指出，至於曳引車行車紀錄器的部分，警方在事發後積極比對周邊道路監視錄影器，查出共22部車輛經過車禍路段，曳引車也在其中，但第一時間因駕駛工作關係，聯絡不上，後與曳引車公司聯絡上後，行車紀錄器畫面已取得，將附在卷中，依過失致人於死的罪嫌，移送地檢署偵辦，至於畫面中移動現場的人是否為廂型車駕駛本人，下週一將傳喚到案釐清。

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  • 宜蘭縣頭城鎮濱海公路，日前發生一件重機撞擊廂型車的重大車禍，重機上的電子業夫妻雙亡。（資料照，記者林敬倫攝）

    宜蘭縣頭城鎮濱海公路，日前發生一件重機撞擊廂型車的重大車禍，重機上的電子業夫妻雙亡。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 這起重機與廂型車擦撞的重大車禍，廂型車的左前方有清楚的撞擊痕跡。（資料照，記者林敬倫攝）

    這起重機與廂型車擦撞的重大車禍，廂型車的左前方有清楚的撞擊痕跡。（資料照，記者林敬倫攝）

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