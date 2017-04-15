跑路工人合宜住宅工地吸毒 竄煙惹疑起出毒菸

2017-04-15 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕潘姓通緝犯從花蓮來到新北市板橋合宜住宅打工，綽號「脆笛酥」的毒販為招攬生意，免費提供一小包安非他命給潘嫌，潘嫌就在工地內廁所抽起毒菸，眼尖的警方發現潘嫌走出，一把攔住他盤查，就在潘嫌身上起出捲菸，將潘嫌帶回法辦。

警方調查，32歲潘嫌在朋友介紹下，從花蓮來到新北市板橋合宜住打零工，工作時因精神欠佳，今年初到台北市酒店飲酒作樂，發現公關小姐吸毒後，精神反而變好，開始一起吸毒。

潘嫌說，後來高中同學介紹一名綽號「脆笛酥」的毒販給他，毒販免費供應一小包安非他命給他，他在工地時毒癮發作，就將毒品捲入香菸中吸食。

警方說，潘嫌因涉及侵占案被通緝，警方除將他依違反毒品罪嫌法辦，也押解原通緝單位歸案。

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