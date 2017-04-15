新埔照門派出所新建工程動土 金鏟子人氣旺
2017-04-15 15:40
［記者黃美珠／新埔報導］快80歲的新竹縣警局新埔分局照門派出所今天正式動土，準備以近1年的時間，在原來派出所對面新建辦公廳舍，舊的派出所已經列為新竹縣歷史建物，未來如何運用，縣府文化局將會同鎮公所、代表會一起商討，為當地創造休閒旅遊新亮點。
這場動土典禮由縣長邱鏡淳、立委林為洲、鎮長林保祿、警局局長溫枝發等共同主持，因為是地方上難得的大事，再加上民俗上，很多人相信動土金鏟有助新婚夫婦交好「孕」，已經有孕者可以順「產」，所以吸引許多鄉親到場觀禮，動土後的金鏟更是眾人爭相爭取的紀念品，使得新照門派出所奠基一開始就爆出了好人氣。
縣長邱鏡淳說，新竹縣目前包含照門派出所、不久前剛搬家的關西分駐所以及橫山分局內灣派出所在內，是全縣唯3從日治時代就留下來的「骨董級」派出所。
這些派出所外觀雖然優美，但是畢竟建物老舊、年久失修，不少服務過的員警都有雨天漏水、夏天有蛇從天而降等的「驚」驗。
他說，考慮到員警的服務、備勤品質，他從首任縣長起，就積極規劃要把這3個舊派出所更新，目前已完成關西分駐所遷建，現在照門派出所是第2個，未來內灣所也計畫在他任內完成。
縣警局表示，新的照門派出所地上建物2層，總共占地約108坪，就位在使用中的老派出所斜對面，計畫300個日曆天後就可以落成啟用。
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