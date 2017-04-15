劉宏恩質疑馬英九有特權 北院提3點回應
2017-04-15 14:58
〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九昨為教唆洩密一案赴台北地院出庭，並於庭後持麥克風接受媒體採訪，今政大法律系副教授劉宏恩在臉書質疑北院高層給予馬英九特權，稍早北院行政庭長廖建瑜也對此提出3點回應。
第一點回應指出，北院空間很小，其前後空間分別為法務部及台北地檢署所有，當天馬英九受訪的地點是北檢法警室門口，並非北院可以管轄，劉教授對此可能有所誤解。
第二點回應指出，北院院內目前並不允許任何人使用喇叭或擴音器，如果劉教授到法院參訪，應該也可以看到很多抗議民眾只能在法院外使用擴音，裡面是絕對禁止的，法院也不可能提供任何器材供當事人受訪。
第三點回應指出，北院目前僅開放媒體在一樓特定區域進行採訪，二樓以上同樣是完全禁止。
廖建瑜最後強調，北院非常歡迎劉宏恩教授可以前去參訪，「相信劉教授就能知道法院的硬體有多麼不足了！」
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