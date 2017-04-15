跳演布偶舞台劇 女警宣導婦幼安全
2017-04-15 14:56
〔記者邱俊福／台北報導〕北市警局婦幼警察隊組成的白楊樹劇場，今天上午在隊部推出「聰明琪琪--兒童自我保護」舞台劇，藉由活潑生動的玩偶戲劇表演，提醒孩童應隨時注意自身安全，跟近100名家長及孩童共度周末，現場歡聲不斷。
警方說，會中是搭配實境模擬的方式，讓孩子跟大布偶互動，教導孩童可能的危險情境，以及如何保護自身安全，其中特別帶來「自我保護玩偶歌舞秀」，改編櫻桃小丸子主題曲，並由同仁創意發想及自行填詞，錄製歌唱音樂帶，在歌詞中以簡單口訣加深孩童記憶，搭配健康有活力的舞蹈動作，帶動現場的孩童與一起唱跳。
北市警局婦幼警察隊隊長邱子珍表示，孩童是國家未來的希望，希望藉由各類型的宣導活動，以貼近民眾生活方式，講枯燥的安全守則轉化爲生動的教學，讓孩童自我保護意識從小扎根，避免危害發生。
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