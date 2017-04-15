冒用LINE借錢行騙首季達357件 中老年族群是重災區
2017-04-15 14:47
〔記者邱俊福／台北報導〕親友傳LINE跟你借錢？先別急著匯款，當心是詐騙！刑事局統計今年1到3月，詐騙集團透過冒用LINE借錢行騙高達357件，40歲以上的受害中老年族群，佔的比例高達七成，儼然是重災區，今天呼籲民眾多小心。
刑事局表示，北市1名56歲江姓女公務員，本月清明節連假到醫院探病時，收到同事傳LINE表示想借3萬元周轉，因看對方語氣很著急，便好心拜託病榻上的友人立刻用手機上網，以網路銀行轉帳，還不忘叮嚀那筆錢是住院友人的醫藥費，請務必按時歸還。
不料，幾分鐘後女公務員收到其他友人傳LINE提醒該名同事的帳號被盜用，正在到處借錢行騙，才發現上當，而不知道身分已經曝光的歹徒，此時還在不斷找理由想向江女繼續借錢，所幸江女發現及時，報警後將3萬元全數追回。
刑事局表示，LINE在國內的使用非常普及，由於許多中老年族群使用者對通訊軟體的安全設定與防駭機制較不熟悉，導致歹徒盜（冒）用LINE詐騙案件頻傳，呼籲民眾應善用LINE的安全設定，例如關閉「允許自其他裝置登入」功能，以降低被盜用機率，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人，以免歹徒盜用帳號後打著本人名義到處借錢行騙，也呼籲民眾接到親友傳LINE借錢時，一定要當面或打電話與本人親口確認，切勿依照對方指示貿然匯款，有任何疑問可撥打「165」反詐騙諮詢專線求助。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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