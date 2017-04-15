警民防詐真一家！ 高雄新興警分局表揚全家超商店長

2017-04-15 14:58

〔記者黃建華／高雄報導〕「全家就是你家，警民防詐真一家！」

高雄市新興警分局葉明潭分局長昨親至全家超商門市，表揚及時攔阻點數詐騙款項有功之黃姓店長、頒發獎狀，更製贈T恤及相關宣導品，以表感謝之意。

黃姓店長特別表示，前金所製作超商防詐騙傳單發揮功效，特別畫出Q版海笑法師維妙維肖，並想出口號：衝動買點數，小心換「杯具（悲劇）」，讓超商店長一看就懂謹記在心中，能成功攔阻民眾免受詐騙，深感榮幸。

值得一提是，派出所並結合超商成立LINE群組共同防制超商點數詐騙，並特別提醒請超商要關懷提問，因為遊戲點數已成為犯罪集團進行詐騙金流管道，「遊戲點數不能解除分期付款」、「要求操作ATM解除分期付款，就是詐騙！」。

新興分局長葉明潭表示，高雄市政府警局為全面守護市民財產安全，全力推動金融機構行員及超商店員關懷提問計畫，以「多一份關心、少一件詐欺」為目標，由金融機構行員及超商店員擔任攔阻詐騙款項守門員，能落實關心提問並立即通報警方，詐騙手法雖然不斷翻新，但「千騙萬騙，離不開ATM」，歹徒利用民眾疏於查證及貪小便宜的心態下手，民眾在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，你我反詐騙，全民當柯南，警民防詐一家，打擊犯罪並不難。