販毒發橫財 竹市警偵查隊埋伏逮人

2017-04-15 14:42

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣劉姓男子涉嫌販毒，還因此發了橫財，與女友在竹北市區租下月租近3萬元的高級公寓，警方14日持搜索票前往查緝，起獲多達354公克K他命，分裝在夾鏈袋中，劉男辯稱這些都是洗潔劑，但警方不排除他將這些K他命滲入咖啡包中兜售。

警方調查，20多歲劉男稱在新竹市賣烤蚵仔，卻涉嫌私下製作毒品咖啡包對外販售，其利潤高得驚人，讓他足以在竹縣新興住宅區租下高級公寓，時常窩在住處製作毒品咖啡包。

但看似原本天衣無縫的販毒計畫，仍不小心走漏風聲，遭警方關注，新竹市警一分局偵查隊掌握情資，14日前往劉男住處埋伏，因大樓門禁森嚴，警方只能苦等，直到深夜劉男外出才將他逮捕，在屋內查獲毛重354.5公克K他命，另有毒咖啡包7包、封口機等證物。

劉男被逮後否認販毒，辯稱大包K他命是工業用洗潔劑，封口機則是朋友寄放家中，但警方初步勘驗，劉男所說的洗潔劑含有K他命成分，至於有無其他化學物質，將送驗確認，全案訊後依毒品罪嫌法辦。

「吃下去恐會送命！」警方直言，這些K他命不知道滲了多少不明物質，不排除劉男為減少成本，隨便將白色化學粉末混合K他命加入毒品咖啡包販賣，若食用恐釀成嚴重健康問題。

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