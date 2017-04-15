販毒發橫財 竹市警偵查隊埋伏逮人
2017-04-15 14:42
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣劉姓男子涉嫌販毒，還因此發了橫財，與女友在竹北市區租下月租近3萬元的高級公寓，警方14日持搜索票前往查緝，起獲多達354公克K他命，分裝在夾鏈袋中，劉男辯稱這些都是洗潔劑，但警方不排除他將這些K他命滲入咖啡包中兜售。
警方調查，20多歲劉男稱在新竹市賣烤蚵仔，卻涉嫌私下製作毒品咖啡包對外販售，其利潤高得驚人，讓他足以在竹縣新興住宅區租下高級公寓，時常窩在住處製作毒品咖啡包。
但看似原本天衣無縫的販毒計畫，仍不小心走漏風聲，遭警方關注，新竹市警一分局偵查隊掌握情資，14日前往劉男住處埋伏，因大樓門禁森嚴，警方只能苦等，直到深夜劉男外出才將他逮捕，在屋內查獲毛重354.5公克K他命，另有毒咖啡包7包、封口機等證物。
劉男被逮後否認販毒，辯稱大包K他命是工業用洗潔劑，封口機則是朋友寄放家中，但警方初步勘驗，劉男所說的洗潔劑含有K他命成分，至於有無其他化學物質，將送驗確認，全案訊後依毒品罪嫌法辦。
「吃下去恐會送命！」警方直言，這些K他命不知道滲了多少不明物質，不排除劉男為減少成本，隨便將白色化學粉末混合K他命加入毒品咖啡包販賣，若食用恐釀成嚴重健康問題。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》21歲獅投這球太犀利 打者嚇到「噴裝」（影音）
- 朝鮮半島若開戰 外媒點出中國最害怕的事...
- 南縣區漁會3巨頭 全票通過
- 怒撇出軌女星！彭于晏沾到這2女 都曾發律師函澄清
- 立委看藍眼淚 將搭加班機、啖海鮮、高粱當伴手
- 胡瓜信義區豪宅房價硬挺 低樓層每坪仍要百萬
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
- 北港媽祖遶境補新血 大學生體驗陣頭及藝閣文化
- 《新加坡超級賽》強碰世界第一 雙李配8強止步
- MLB》投到情緒失控 陳偉殷回應了（影音）
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 自由廣場》托育一條龍
- 「夸父追日」30小時！ 豔陽下東海岸路跑
- 郭書瑤做了這件事 靈媒擔心被鬼盯上
- 慶生玩炸寒單 壽星燙傷住院
- 傳統與環保如何兼顧 龍山寺「減爐又減香」
- 5月起汽車路考 小動作失誤沒上車先出局
- 潘裕文想婚前女友 佩服林宥嘉很敢衝
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
- 新竹恐怖地下道 民眾稱達鬼屋等級
- 北韓將核試 美媒︰美擬先發制人
- 第三接氣站 中油董:現址影響最小
- MiLB》朱立人連8場安打手感燙 本季第2轟出爐
- 肝苦人救窮苦人 蕭琇陽有愛
- 長澤雅美狂奔乳搖 胸罩位移當街喬F奶
- 投彈凝聚川普氣勢 美中對北韓都失去耐心
- HOF建築幾何 幻化誘人珠寶─流蘇建構赫斯特大樓 耳環呈現克萊斯勒大樓
- 民歌大叔團怕挨打 被國術冠軍逼出美聲
- 打擊率凍傷 林智平找動力
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 遭好友爆料很會玩 金城武：年輕時比較瘋狂
- 我有機農產品銷歐盟 露曙光
- 南鐵地下化公聽會 居民斥黑箱作業
- 千人走讀日 用腳閱讀「溫羅汀」
- 後天穿透性皮膚病 癢到有如千隻蚊子咬
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- 南美館館長人選争議 延燒全國文化會議
- 白百何私人微博疑曝光！大談出軌惹怒鄉民灌爆
- 一路向南》新南向政策免簽的第二支箭為何射向菲律賓？
- 大學生捲車底 熱血醫護院外助搶救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：販毒發橫財 竹市警偵查隊埋伏逮人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分