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中職》兄弟領隊楊培宏遭調職 傳由前緯來體育經理接任 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
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逾10公斤強姦藥片原料 偽裝「保護殼」快遞闖關

2017-04-15  14:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕走私集團利用貨物快遞，將1萬多公克一粒眠原料硝甲西泮、硝西泮空運來台，航警局逮捕2名取貨嫌犯，警方指出，該批原料可製毒5萬顆，市價上千萬元。

桃園國際機場遠雄快遞貨物進口專區，12日透過X光機發現1件以Protective shell「保護殼」名義申報進口的貨物有異，經會同海關開驗有10包不明白色粉末，重達1萬354公克，經民航局航醫中心鑑驗為硝甲西泮、硝西泮。

該批粉末從香港寄到台灣，收件地址在高雄市鳥松區，航警局高雄分局獲報呈報高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦，檢警先查扣製毒原料，箱子改裝約相當重量雜誌，守株待兔。

2天後（14日）夜間7時，有詐欺前科的24歲施嫌現身取貨，埋伏員警立即一擁而上將他制伏，他說「是哥哥叫我幫他拿的」，警方當夜誘出「哥哥」、有毒品前科的29歲陳嫌予以逮捕。

施、陳2人應訊時都辯稱不知道貨物內容，是有人以2萬元代價委託取貨，之前就曾幫忙取貨。警方訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

硝甲西泮作用為中樞神經抑制劑，硝西泮為抗焦慮藥，都有治療失眠、焦慮、戒斷症狀等效用，可混和製成俗稱紅豆的一粒眠。

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  • 一粒眠原料透過快遞企圖闖關，可製毒5萬顆。（記者洪臣宏攝）

    一粒眠原料透過快遞企圖闖關，可製毒5萬顆。（記者洪臣宏攝）

  • 海關起出大批一粒眠原料。（記者洪臣宏翻攝）

    海關起出大批一粒眠原料。（記者洪臣宏翻攝）

  • 警方將施嫌（左2）、陳嫌（右1）送辦。（記者洪臣宏翻攝）

    警方將施嫌（左2）、陳嫌（右1）送辦。（記者洪臣宏翻攝）

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