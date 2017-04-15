逾10公斤強姦藥片原料 偽裝「保護殼」快遞闖關

2017-04-15 14:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕走私集團利用貨物快遞，將1萬多公克一粒眠原料硝甲西泮、硝西泮空運來台，航警局逮捕2名取貨嫌犯，警方指出，該批原料可製毒5萬顆，市價上千萬元。

桃園國際機場遠雄快遞貨物進口專區，12日透過X光機發現1件以Protective shell「保護殼」名義申報進口的貨物有異，經會同海關開驗有10包不明白色粉末，重達1萬354公克，經民航局航醫中心鑑驗為硝甲西泮、硝西泮。

該批粉末從香港寄到台灣，收件地址在高雄市鳥松區，航警局高雄分局獲報呈報高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦，檢警先查扣製毒原料，箱子改裝約相當重量雜誌，守株待兔。

2天後（14日）夜間7時，有詐欺前科的24歲施嫌現身取貨，埋伏員警立即一擁而上將他制伏，他說「是哥哥叫我幫他拿的」，警方當夜誘出「哥哥」、有毒品前科的29歲陳嫌予以逮捕。

施、陳2人應訊時都辯稱不知道貨物內容，是有人以2萬元代價委託取貨，之前就曾幫忙取貨。警方訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

硝甲西泮作用為中樞神經抑制劑，硝西泮為抗焦慮藥，都有治療失眠、焦慮、戒斷症狀等效用，可混和製成俗稱紅豆的一粒眠。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆