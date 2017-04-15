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誤喝漂白水就醫碰上萬安演習 警車鳴笛開道

2017-04-15  13:57

〔記者許國楨／台中報導〕「警察先生，我朋友不小心誤喝漂白水，要趕去醫院就醫！」台中市郭姓女子13日午間不慎在家誤喝加了漂白水的飲料致食道灼熱，友人趕著載往醫院急救卻遇到萬安演習期間街道管制遭員警攔下，友人焦急說明原委後，員警立即駕警車一路鳴笛開道，火速將郭女送醫急救，及時就醫。

台中市第三分局合作派出所副所長李姣嬋、警員鄭智文，當天中午巡邏期間突接獲同仁通報，東區力行路與進化路口有民眾因誤喝漂白水急需前往醫院治療。

但因當時正值萬安40號演習期間，街道人車開始進行管制，李員獲報後趕往現場，見34歲的郭姓女市民情況危急，立即駕駛警車鳴笛開道，載著郭女的車輛則緊跟在警車後方爭取送醫時間，約1分鐘車程即抵達中國醫藥大學附設醫院急診室門口，醫護人員趕忙將郭女送進急救。

經了解，郭女家中會定期將漂白水稀釋並裝在保特瓶內備用，當天午間在家喝飲料時，因覺得飲料太甜想加水稀釋，便隨手拿起礦泉水就往飲料倒，但喝了飲料後食道開始有灼熱感，才驚覺剛剛加的不是水，而是「漂白水」！

警方事後連繫郭女關懷其病情，郭女告知雖然目前仍在急診室觀察中，但狀況尚穩定，幸有警方協助才能儘速至醫院治療，仍對警方的熱忱表達感謝之意。

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  • 警方得知原委立即駕警車一路鳴笛開道，火速將郭女送醫急救，及時就醫。（記者許國楨翻攝）

    警方得知原委立即駕警車一路鳴笛開道，火速將郭女送醫急救，及時就醫。（記者許國楨翻攝）

  • 警方得知原委立即駕警車一路鳴笛開道，火速將郭女送醫急救，及時就醫。（記者許國楨翻攝）

    警方得知原委立即駕警車一路鳴笛開道，火速將郭女送醫急救，及時就醫。（記者許國楨翻攝）

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