已婚男出軌有夫之婦 通姦20次當庭道歉獲原諒

2017-04-15 13:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］陳姓已婚男與王姓婦人婚外情1年多，從103年12月到去年1月間，在桃園市摩鐵幽會至少20次，陳妻發現丈夫手機裡有性愛影片提告，王婦得知紙包不住火，向丈夫坦承外遇，陳男、王婦都被控告通姦，審理時2人當庭道歉取得彼此另一半原諒，雙方都想重建自己的家庭，桃園地院法官審結認為2人有悔悟，判處2人各6月徒刑，緩刑2年。

開庭時，陳男向妻子和王女丈夫鞠躬道歉說：「對不起，我錯了，對於造成你們的傷害我很抱歉，希望往後我可以為自己的家庭盡一點心力，補償太太，請王女丈夫原諒我。」王婦也說：「對不起，人不怕做錯事，只怕做錯了不會改。」

陳妻與王女丈夫也表達原諒之意，王女丈夫說，他只要求一個刑，緩刑也是一種；陳妻則表示，如果王女丈夫願意原諒陳男，她也願意原諒王婦，如果對方沒有要求，她也不會去要求。