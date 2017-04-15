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北市巷內民宅傳火警 住宅警報器救了他們

2017-04-15  13:43

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市松山區南京東路四段巷內1棟四層樓公寓的1樓民宅，今天中午傳出火警，消防局不敢大意，立刻派出人車前往，所幸屋主裝有「住宅用火災警報器」，鈴聲大響時，屋主急忙逃出，消防局到場疏散7名住戶，至於起火原因仍待火調科人員蒐證釐清。

台北市消防局119勤務中心，今天中午12時13分據報，位於北市松山區南京東路四段120巷9弄巷口，公寓一樓的住警器鈴聲大作，屋主發現屋內冒出大量濃煙還有火舌，嚇得邊逃邊報警，由於當地為住宅區，消防局派出水箱車17輛、救護車2部，出動48名救災救難人員前往搶救。

消防局表示，現場是四層樓建物，1樓冒出火舌，3線水線搶救中，12時25分火勢控制，12時30分火勢撲滅，無人員傷亡或受困，燒損傢俱及雜物，燒毀面積3平方公尺。

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  • 北市南京東路巷內民宅火警。（記者陳恩惠翻攝）

    北市南京東路巷內民宅火警。（記者陳恩惠翻攝）

  • 幸好屋主裝有「住宅用火災警報器」，鈴聲響起讓屋主及時逃出。（記者陳恩惠翻攝）

    幸好屋主裝有「住宅用火災警報器」，鈴聲響起讓屋主及時逃出。（記者陳恩惠翻攝）

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