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3男摩鐵開毒趴 登記身分證號錯填露餡

2017-04-15  13:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕3名男子到摩鐵開毒趴，登記的身分證號錯填，引起臨檢員警的注意，為查證正確資料，員警決定到房間進一步臨檢，意外查獲3男吸毒。

15日凌晨0時20分許，南成所副所長李光華率員與警備隊、過埤所、督察組等組成聯合警組，依規定實施臨檢勤務，在保安一街一家汽車旅館清查住宿記錄時，發現其中一間住宿人員登記的身分證號有誤，為查證正確資料，請櫃檯人員帶往該房間查證資料。

警方至該房時，適巧李姓及羅姓兩位房客走出房門，2人見警方後心虛低頭，轉身欲逃跑，被警方攔下盤查身分，另徵得2人同意後進入房間內。

警方進入房內後發現，明顯有濃厚K他命摻香菸點燃之味道，另一名陳房客仍昏睡於床上，警方於茶几查獲甫吸食完畢之鐵製K盤，另留有K他命殘渣，及疑似摻入不明毒品之再製咖啡包，經訊問，犯嫌坦承相約至該汽車旅館吸食毒品。

3嫌坦承吸食、施用二、三級毒品之犯行，供稱毒品是以2500元向不詳姓名男子購買後，帶往案發地點吸食。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署進一步偵辦。

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  • 三男摩鐵開毒趴。（記者蔡清華翻攝）

    三男摩鐵開毒趴。（記者蔡清華翻攝）

  • 員警在房間茶几上查獲毒品。（記者蔡清華翻攝）

    員警在房間茶几上查獲毒品。（記者蔡清華翻攝）

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