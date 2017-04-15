占停車位搶快肇事 撞死超商前喝咖啡女

2017-04-15 13:43

〔記者王捷／台南報導〕林姓女駕駛疑似為了搶車位，加上將油門誤踩成煞車，一路倒車撞進超商，將在一名正在超商前喝咖啡的鄧姓民眾撞死，警方到場後林女相當慌張，警方指出，林女的酒測值為0，兩人沒有仇恨，疑似是將油門誤踩成煞車，導致這場意外，全案將往過失致死案偵辦。

警方指出，今日上午9時許，並不是駕車新手的38歲林姓婦人，看到超商前停車位有一輛貨車要離開，為了搶車位所以急著踩油門倒車，速度一來，他一慌張又踩到油門，沒有踩到煞車，雖然拉了手煞車，但是車速仍擋不下來。

當時41歲的鄧女，坐在超商外的雅座喝咖啡，但林女倒車撞來，根本來不及閃開，雖然醫院就在超商旁邊，已經以最快的速度送到醫院，但仍傷重不治。

鄧女家屬到場後淚流滿面，警方安慰家屬先將後事準備好，未來再談法律與賠償的問題，訊後警方將林婦依過失致死罪移送法辦。

相關影音（警方提供）