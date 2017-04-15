衰尾通緝犯載小三買便當 被買菜警抓到
2017-04-15 13:28
〔記者黃文瑜／台南報導〕一名女子因不滿張姓丈夫長期家暴，向警方報案，表示丈夫持有槍枝，因張男屢傳不到，12日被台南地院列為通緝犯，隔天疑似小三邀約出遊，想不到就被休假上街買菜的警察認出車牌，逮個正著。演變成另類「婦仇者聯盟」，逍遙1天就被抓，讓張嫌直呼倒楣。最後被依槍砲彈藥刀械管制條例，移送偵辦。
警方表示，51歲的張嫌有違反砲彈藥刀械管制條例及公共危險等前科，去年3月因酒後對家人施暴，家人經不起長期受暴向警方求助，並表示張嫌持有槍枝，警方在張嫌家起出一把具殺傷力的空氣長槍，張嫌交保後卻屢傳不到，被台南地院列為通緝犯。
13日張男開車帶小三出遊，中午到善化市區買便當，卻被休假去市場買菜的巡佐楊仲弘，發現張嫌停在路邊的自小客車，車型及車牌十分眼熟，懷疑是通緝犯，立即通報巡邏員警及所長圍補。
張嫌因有戒心買完便當急著駕車離開，員警立刻上前攔下，確認身分後逮捕，張嫌當場斥責小三：「就跟你說警方認得我的車，還要我開車載你出來玩！」大嘆倒楣，才逍遙一天就被鷹眼警察逮補。最後被依「違反槍砲彈藥刀械管制條例」將他移送偵辦。
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