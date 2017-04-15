潑議員服務處紅漆 警逮到涉案阿伯

2017-04-15 13:07

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣議員黃芳蘭服務處被潑紅色油漆，警方今天抓到犯案65歲的張姓男子，他坦承誤認服務處的鐵捲門是尋仇對象的住家，才潑紅漆，對此深感抱歉。

黃芳蘭服務處位於民雄鄉福樂村，12日凌晨2點多的雨夜，服務處前停放的白色轎車被人敲破擋風玻璃、將紅漆潑進車內，服務處的鐵捲門也被波及，警方連日調閱路口監視器，鎖定民雄鄉張姓男子涉有重嫌，今天凌晨1點趁他返家之際，將他逮捕到案。

警方表示，獨居的張男（65歲）長期無業，他在作案當天穿著雨衣、戴安全帽，作案機車更以塑膠袋遮蔽車牌，並將機車停放在他處，再徒步犯案；警方今天前往緝捕時，發現張某代步用的機車、長褲、手指、腳趾等處，留有紅漆痕跡，機車置物箱內查獲留有紅油漆痕跡、疑似作案的榔頭。

張某供稱，平日喜歡打抱不平，因不滿白色轎車車主濫訟，危害地方和諧，才憤而潑漆「替天行道」，因誤認鐵捲門是白車車主住處，未料「潑錯人」，對此深感抱歉；警方訊後將他依毀損罪嫌送嘉義地檢署偵辦。