封城掃蕩 中壢、平鎮、龍潭、楊梅、大溪警方都有斬獲

2017-04-15 13:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮、龍潭、楊梅、大溪警分局，14日深夜10點起，針對KTV、網咖、舞廳等場所，進行「封城掃蕩」大規模臨檢，各分局都有斬獲，其中平鎮警方在一處旅館，查獲投宿潘姓男子持有改造克拉克手槍1把、10發子彈、5公克安非他命等，已依法究辦。

中壢警方也在中壢區新興路一處旅館，查獲一對范姓男女持有安非他命15.55公克，警方說，范男雖配合臨檢交出毒品，卻想要否認吸毒，毒品吸食器藏在垃圾桶底層不肯交出，還好警方老練，拉起垃圾袋，就看到吸食安非他命的玻璃球，已依毒品罪嫌將他們送辦。

另外，中國籍張姓女子涉嫌以「意難忘紓壓工作室」名義攬客，在中壢區莊敬路的出租套房從事性交易，也被警方查獲送辦。

龍潭警方則在龍潭區中豐路、百年路口便利商店前，查獲董姓男子、黃姓男子持有毒品，警方說，坐在車內的兩男子，看到警方巡邏經過，一臉緊張，趨前盤查，起出98公克的K他命，懷疑他們涉嫌販毒，但他們都堅稱毒品是要自己吸食的。

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