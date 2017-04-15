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消防車出勤不慎翻車 1消防員受傷送醫

2017-04-15  13:16

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市消防局今天上午8時許出勤執行為民服務勤務，水箱車卻不慎翻車，駕駛22歲消防員因此受傷送醫，幸無大礙。

消防局表示，當時要執行辛亥路一段68號前消防栓漏水勤務，在信義路往東右轉建國南路時不慎翻車。

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  • 消防車出勤不慎翻車。（記者邱俊福翻攝）

    消防車出勤不慎翻車。（記者邱俊福翻攝）

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