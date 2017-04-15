男吸毒成癮 竟把毒藏在老母床頭櫃

2017-04-15 13:17

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名44歲楊姓男子，平日無業靠販賣毒品維生，警方鎖定楊男多時，前天上午前往板橋住家查緝，楊嫌一度抗拒不開門，其母親不斷勸說，楊嫌才作罷，警方在楊母房間搜出大量海洛因及安非他命，年邁的母親看了不可思議，眼睜睜看著愛兒被警方上銬逮捕。

警方調查，楊嫌有毒品、竊盜等前科，平日不誤正業，不是吸毒就是賣毒，這次警方登門查緝，楊嫌情急下將毒品藏在76歲老母房間的床頭櫃裡，沒想到還是被警方查獲海洛英247公克及安非他命16公克，楊嫌回頭看了老母一眼，才坦承毒品都是他所有。

楊嫌供稱是上個月在酒店時，向綽號「小偉」跟「寶寶」兩名男子購買，花了近8萬，但楊嫌否認販毒，僅自己吸食一次。由於老母年邁，患有糖尿病需要人照料，楊嫌相當後悔，警方訊後依毒品罪嫌送辦。

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