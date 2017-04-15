太過分！ 6次酒駕前科罰不怕 醉漢竟無照開計程車

2017-04-15 13:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕48歲萬姓男子已有6次酒駕前科，汽車駕照也被吊銷，本身並非運將，無執業登記證，卻以必須賺錢繳貸款為由，向李姓友人借計程車及登記證營業，他渾身酒氣開車，完全不在乎自己與他人生命安全！

高雄警方強調，萬男拒絕酒測，也不願說是在哪裡喝酒，因此開出共10萬3000元的罰金，包括酒駕拒測9萬元、無照駕駛9000元、無計程車執業登記證2800元、未依規定開啟燈光1200元。

警方指出，本月13日凌晨，萬男開計程車行經三民區，因夜間未開頭燈，被巡邏員警攔查，發現他渾身酒氣、無駕照，計程車執業登記證也不是他的，要求他接受酒測。

警方表示，萬男聲稱，為了繳貸款，必須賺錢維生，所以向朋友借計程車及登記證營業，還坦承已有6次酒駕前科，最近1次是今年3月，拜託員警放他一馬。

但萬男明知酒駕違法且危險，竟不思改過、一犯再犯，更在酒後開計程車營業，罔顧用路人及乘客安全，因此警方毫不手軟，共開出10萬3000元的罰金，並移置保管計程車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆