北市大樓午間驚傳火警 民眾煮食不慎險釀災
2017-04-15 12:45
〔記者陳恩惠、鄭景議／台北報導〕台北市大同區一棟七層樓高的8樓，今天中午傳出火警，由於正值假日的午餐時間，消防局不敢大意，立刻派出人車前往，原來屋主煮午餐時不慎，爐子上鍋子乾燒冒出大量濃煙，導致大樓的火災警報器大響，大樓住戶驚恐逃生，所幸警方與消防人員到場時，屋主及時闗上瓦斯撲滅，並未釀災。
台北市消防局119勤務中心，今天中午11時38分據報，位於北市大同區西寧北路與迪化街一段巷口，一棟大樓的火災警報器鈴聲大作，由於正值午餐時分，住戶發現大樓佈滿白煙，消防局也派出水箱車6輛、雲梯車2輛、救護車1部，出動24名救災救難人員前往，所幸僅是冒出濃煙及傳出些許焦味。
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