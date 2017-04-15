婦被廁所門刮傷 台北捷運判賠6070元
2017-04-15 12:43
〔記者陳慰慈／台北報導〕童姓婦人前年6月穿著夾腳拖搭乘捷運，指控在捷運板橋站上廁所時，右腳大拇指被廁所門底突出鐵片刺傷，認為台北大眾捷運公司有管理疏失，求償10萬元，一審簡易庭判童婦敗訴，童婦不滿提出上訴，新北地院改判台北捷運須賠償童婦6070元確定。
童婦指出，前年6月1日上午，她到捷運板橋站上廁所，進入女廁關門時，右腳大拇指被門底突出鐵片刺傷，害她5日無法洗澡、工作，向台北捷運求償10萬元。
台北捷運板橋站楊姓站長供稱，當天接獲清潔人員通知時，隨即到廁所查看，童婦稱右腳大拇指被廁所門底刺傷，要求她馬上賠償，否則就報警，她稱可陪同對方就醫卻被一口拒絕，堅持要她立即給付賠償金。但事發當時她有用手摸門底，並未發現任何突出物，且監視器畫面顯示，童婦走出廁所後行走無異狀，認為童婦無任何證據證明右腳受傷與北捷有關。
法官指出，受傷後童婦馬上打110報案，站長以手觸摸門角，與童婦穿夾腳拖進入廁所情境不同，難以證明童婦不可能遭門角刺傷，且童婦右腳大拇指遭割傷面積不到1平方公分，受傷情節尚屬輕微，不影響行走符合常情。
但法官認為，右腳大拇指受傷應不至於影響童婦洗澡與工作，不會造成童婦工作損失，但北捷應賠償童婦醫療費1070元及精神慰撫金5000元。
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