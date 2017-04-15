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曾為鄭捷等人辯護 律師黃致豪提案限制新聞採訪

2017-04-15  13:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今由第一分組召開增開會議，聚焦偵查不公開等議題，其中曾替北捷殺人案犯人鄭捷、內湖「小燈泡」命案王姓犯嫌、北投文化國小女童命案龔姓犯嫌等人辯護的與會委員、律師黃致豪提案指出，為了落實偵查不公開，應對新聞採訪採取多項限制。

不過對於限制新聞採訪自由，法務部與司法院均持保留態度，法務部報告指出，如果制定「妨害司法公正罪」等刑罰去規制新聞採訪，恐戕害新聞自由甚鉅。

司法院也認為，刑事案件偵辦過程中，如果完全封鎖偵查資訊，就澄清視聽、安定民心等層面而言，可能反有不利的影響，應有折衷作法。

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  • 律師黃致豪認為應在某種程度上限制新聞採訪。（記者黃欣柏攝）

    律師黃致豪認為應在某種程度上限制新聞採訪。（記者黃欣柏攝）

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