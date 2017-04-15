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救護車被砸 消防隊員自爆長官想息事寧人

2017-04-15  12:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕5日凌晨2點多，桃園市莊姓男子持棍棒猛砸救援路倒傷患的中壢消防分隊救護車，砸壞救護車內部分設施與左右後照鏡，已觸犯妨害公務等罪嫌。豈料事後牽扯出消防隊員自爆長官想要息事寧人、讓他承受壓力引發不滿等風波。

臉書社群網站上一篇被轉貼的PO文，寫道「消防隊員出勤救護，遭受民眾暴力攻擊，還得承受來自內部長官息事寧人的壓力」等內容，引發網友熱議。自爆不滿的消防隊員上午與消防局第二大隊長殷明坤溝通後，雙方達成共識，由大隊調查並檢討分隊幹部是否有處置不當等問題。

殷明坤說，初步調查，分隊幹部是希望消防隊員能先針對民事部分和解，並非不要追究莊男責任，可能是因為未充分溝通，才會讓消防隊員不滿。

當天凌晨2點多，中壢消防分隊接獲酒客喝醉路倒的報案，就派遣救護車前往中央西路二段救護，救護車抵達，一旁酒醉的莊男，不知為何就衝上前持棍棒就砸救護車，殷明坤說，還好兩位出勤的消防隊員都沒受傷，因救護車被砸有部分毀損，已依妨害公務、毀損等罪嫌，追究莊男的責任。

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  • 莊姓男子（左）涉嫌持棍棒砸救護車。（記者周敏鴻翻攝）

    莊姓男子（左）涉嫌持棍棒砸救護車。（記者周敏鴻翻攝）

  • 莊姓男子涉嫌持棍棒砸救護車。（記者周敏鴻翻攝）

    莊姓男子涉嫌持棍棒砸救護車。（記者周敏鴻翻攝）

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