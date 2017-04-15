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火爆夫不動手 改罵妻20分鐘仍送辦

2017-04-15  12:30

〔記者林嘉東／新北報導〕魏姓男子婚後常對妻子暴力相向，收到保護令仍未收斂，昨天深夜跑回家，被控持拖鞋打妻子，還罵妻子20分鐘。警方訊後將他依違反家庭暴力防治法逮捕後移送法辦。

警方調查，53歲的魏姓男子與42歲范姓妻子婚後感情生變，2人常因生活細節口角，魏甚至被控對妻子暴力相向。

魏妻不堪被打，經法院調查後核發魏妻通常保護令，命魏不能對妻子實施身體、精神騷擾與不法侵害，但仍可與妻子同住一起。

未料，魏昨晚11時許，被控拿拖鞋打妻子，還罵妻長達20分鐘，直到警方到達才住嘴。

魏見警方趕來，堅稱他並沒有拿拖鞋打妻子，只有罵妻子。

但法院核發的保護令明定不得對妻子施以騷擾等不法侵害，魏罵妻長達20分鐘已經觸法，依違反家庭暴力防治法將他逮捕後移送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 家暴夫收到保護令後，改用罵的仍被法辦。（記者林嘉東攝）

    家暴夫收到保護令後，改用罵的仍被法辦。（記者林嘉東攝）

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