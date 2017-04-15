國防部冷氣爆炸釀2死 承辦上校、承包商均無罪
2017-04-15 12:18
〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部忠愛營區101年間驚傳冷氣爆炸，引發火災並釀成2死慘劇，北檢前年10月間依業務過失致死罪起訴負責冷氣業務的上校徐健寧與承包商康克公司負責人蔡志裕，但台北地院依據冷凍空調公會鑑定報告書，認定事故與康克公司維修無關，也無關徐健寧所負責之採購業務，判兩人無罪，可上訴。
101年9月間，國防部忠愛營區發生冷氣爆炸案，事後台北地檢署認定承包冷氣工程的康克公司，在維修上螺絲時未使用適當的「扭力扳手」予以固定，進而造成電源端子與外殼金屬接觸，引發接地短路而高溫燒熔引爆，依業務過失致死罪嫌起訴徐健寧與蔡志裕。
北院判決認為，冰水機的B缸壓縮機事故，是因為壓縮機內部斷電產生電弧，瞬間產生的高溫將6號端子內側的銅棒及螺牙燒熔，其肇因現已無從分析，但初步可排除與康克公司更換6號端子有關。
判決認為，蔡志裕無從預見事故發生，而徐健寧只是負責採購事宜，其未向國防部建請汰換冰水機，並沒有違反執掌義務、保證人不作為情事，兩人均不應負業務過失致死責任。
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