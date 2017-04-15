毒來瘋！狂男抱石砸警車 遭壓制送辦
2017-04-15 12:03
〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜警分局員警昨天獲報前往處理新威社區一件家庭糾紛案，員警到場後，見到陳姓男子欲攻擊母親，員警喝令制止無效，只好呼叫支援，但支援警力到場後，陳男突然抓狂，隨手拿起腳邊大石猛砸警車，員警合力將他制伏後，還在他家搜出2小包安毒，訊後依毒品等罪送辦。
警方指出，14日清晨6時許，新威派出所警員曾寬祥獲報，新威里新威社區有家庭糾紛，曾員趕往現場了解時，才剛到場，就見到陳姓男子（35歲）胡言亂語並作勢欲攻擊母親，曾員立即喝止，並呼叫支援。
陳男見狀後，隨手拿起1把西瓜刀揮舞佯裝攻擊員警，曾員與他保持距離，等到支援警力到場；但陳男見支援警力開著警車抵達時，竟失去理智，拿起腳邊大石朝巡邏車窗猛砸，員警雖立即趨前將陳男壓制、上銬，但因事發突然，仍造成警車部分車窗受到毀損。
警方制伏陳嫌後，陳母表示，陳男原在外地工作，近日返回老家，因吸毒造成精神恍惚並罹有憂鬱症，昨吸毒後對她恐嚇攻擊，迫不得以才報警處理；員警在陳男房內搜出2小包安非他命及吸食器，訊後將陳男依妨害公務、毀損及毒品等罪嫌送辦。
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