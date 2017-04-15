司改會議》法部：犯罪報導以匿名為原則 實名為例外

2017-04-15 12:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第一分組今進行增開會議，預計討論偵查不公開及媒體自律等議題，其中法務部報告指出，不宜動用刑罰規範媒體，以免有戕害新聞自由爭議，但犯罪報導應以匿名為原則，實名報導為例外，以免該報導妨害被告公平審判的權益。

法務部認為，如果是政治人物、社會意見領袖等知名公眾人物犯罪，當然可採實名報導，但其他案件即使案情重大或情節新奇特殊，但一般人並不知道其身分，即便是連續殺人案，也應該採匿名報導。

法務部並提到，媒體應予被告辯解的機會，給予適當的平衡報導，避免「有罪式預斷」或使用「人間惡魔、 高權貪官、不肖奸商、地方惡霸」等用語，否則可能因此鼓動民粹，甚至影響法院審判結果。