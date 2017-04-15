被控包庇電玩收押近4月 林振宏、林俊德獲交保

2017-04-15 11:34

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦官警涉嫌收賄包庇電玩弊案，去年12月聲押小港警分局二線三星行政組長林振宏、電玩大亨林俊德獲准，在羈押近4個月後，昨晚分別獲高雄地院法官裁定林振宏60萬元、林俊德50萬元交保。初步了解，兩人並未認罪，不過，因有數名被鎖定偵辦的退職警務人員「白手套」已潛逃海外並遭通緝，這起電玩案的偵辦動作，短期內還不會收手喊停。

雄檢偵辦官警涉嫌包庇電玩弊案，認為林振宏涉嫌自100年至101年間，在高市警局專勤組任職期間，與三線一星警官李世昌（前三民二分局長，已起訴）共同收賄，金額早期為每月40萬元，後來因電玩業者家數增加，而增至每月80萬元。收賄總金額共約一千餘萬元。

檢調廉因此在去年12月15日搜索林振宏鳳山住處，發現林振宏代步的一部價值200多萬元的BMW 5系列轎車，竟登記在高雄電玩大亨林俊德胞弟的名下，檢方因此將又在同月22日搜索林俊德的電玩店，並先後聲押林振宏與林俊德獲准。兩人在羈押近４個月後，昨分別獲法官裁定各以60萬元、50萬元交保候傳。

不過，2人交保前夕倒是發生「小插曲」，檢調懷疑有在押被告可能透過高雄看守所擔任雜役的收容人犯協助傳送紙條串證，今年3月16日突襲搜索看守所，果真查扣到一些紙條、電池、香菸與部分違禁品，所方為此將擔任雜役的人犯都隔離調查。