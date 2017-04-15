警調上百支監視器 終於讓無名浮屍回家

2017-04-15 11:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕為了追查浮屍身分，基隆市熱心警員不眠不休辦案，在頭七前幫助死者找到回家路，也讓遍尋不著愛兒的母親淚流滿面，感動不已。

5天前，基隆市暖暖溪雙龍橋下攔砂壩下方河流內，發現一具浮屍。檢警相驗發現，死者身體無外傷，衣著完整，加上在河流附近找到死者穿的藍白拖鞋子，研判死者失足落河後溺斃的可能性大。

唯死者身分不明，經比對死者指紋與人臉辨識系統後無交集，再透過媒體刊登死者生前穿著，均無所獲。最終還是土法煉鋼，靠警方不眠不休調閱百餘支監視器，才查出死者身分。

暖暖派出所長張錦堂及警員賴盧川首先調閲到死者於4月10日凌晨4時許，獨自1人徒步由暖江橋、源遠路、暖暖街。4時35分走到雙龍橋（陳屍地點附近）的影像，再經多日不眠不休持續往外擴大調閲監視器，於4月14日，再調閲到死者1人徒步由暖中路走入過港路之影像，據此縮小範圍，判斷死者應居住在此附近，旋即徒步查訪附近民眾。果然皇天不負苦心人，經多日追查，終於查出死者為35歲的宋姓男子。

宋的母親哭著說，兒子平常與她同住，鮮少外出，兒子失蹤後，她到處找都找不到，並未報案，想不到會是這樣結果，謝謝警方替兒子找到回家的路。

連5日不眠不休調閱監視器的張錦堂與賴盧川都說，能幫往生者找到回家的路，再辛苦都值得。