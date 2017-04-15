桃警深夜「封城掃蕩」 300警力出動掃毒

2017-04-15 10:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局昨天深夜執行「封城掃蕩」專案清查毒品，警方表示，針對北桃園桃園、八德區及南桃園中壢、平鎮區「對外封鎖、對內掃蕩」，桃市10個分局、5個隊動員約300名警力，臨檢41個處所並於聯外道路設置29處路檢點，盤查可疑車輛及KTV、酒店、旅館、摩鐵等易涉毒場所，總計共查獲毒品69件85人、其他各類刑案41件48人。

其中，桃園警分局查獲傅姓男子負責的毒品分裝場，毒咖啡包上還設計虎頭圖樣，想吸引年輕買家上門，現場查扣5002顆一粒眠、399包毒咖啡包成品及2、3級毒品原料500公克；平鎮警分局破獲潘姓男子及廖姓女子涉嫌槍砲案，查扣改造槍枝1把1及子彈10顆。

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