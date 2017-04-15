超商廁所偷裝針孔密錄女子如廁 色男判刑6個月

2017-04-15 10:25

〔記者李立法／屏東報導〕潘姓男子涉嫌在超商廁所偷裝針孔攝影機，密錄女子如廁影像，經被害人發現後通報超商店長，陳姓店長略施小計，就逮到偷裝針孔的潘姓色男，法官審理後，認為潘男竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，依妨害秘密罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金及上訴。

104年6月27日，一名黃姓女子在某超商上廁所時，發現馬桶上方水管附近疑似被偷裝針孔攝影機，隨即向陳姓店長反映，陳姓店長取下偽裝成芳香盒的針孔攝影機，檢視記憶卡內容盡是女子如廁影像，經備份存證後，再將芳香盒放回原處，並開始注意借用超商廁所的顧客。

隔天一名潘姓男子到超商上完廁所後，芳香盒就不見了，陳姓店長不動聲色通報警方，潘男剛要騎機車離開超商，便被員警攔下，並在潘男機車置物箱內，發現裝有針孔攝影機的芳香盒，遂將潘男帶回訊問。

潘男否認偷裝針孔，辯稱該芳香盒不是他的，並不清楚機車置物箱內為何會出現該芳香盒；檢察官並不採信，依妨害秘密罪將他起訴，到了法院，潘男依舊否認犯行，但法官檢視相關證據後，認為針孔就是潘男裝的，依法判刑6個月，得易科罰金。