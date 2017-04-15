疑超速加超車 轎車直接衝入民宅啦！

黃姓男子疑車速過快加上超車不慎，竟開車衝入民宅。（記者黃佳琳翻攝）

2017-04-15 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市黃姓男子昨晚開車行經路竹區大公路時， 疑因車速過快加上超車不慎，竟在轉彎處直接開車衝入路旁民宅，黃男幸運輕傷送醫，但被撞的葉姓屋主一家人則是嚇到驚魂未定，警方指出，黃男沒有酒駕，相關車禍原因仍待進一步調查釐清。

警方表示，昨晚10點08分，黃姓男子（23歲）開著T牌轎車行經路竹區大公路時，在一處轉彎處直接衝入民宅，根據後方目擊駕駛指出，黃男連速相當快，疑以破百的速度駕駛釀禍，但警方調查後，發現黃男出車禍前，路旁監視器有拍到黃男疑為超越前車，才不慎發生車禍。

黃男開車衝入民宅後，自行脫困爬出變型嚴重的轎車，背部輕傷送醫急救，幸未有大礙；被撞的葉姓屋主一家則直呼倒楣，整夜幾乎沒睡清理家園，但目前尚未提出毀損告訴。

高市湖內警分局副分局長顏證文說，交通分隊到場調查時，發現黃男肇事後，車上的速度表停在時速140公里處，研判應是超速駕駛導致車禍，但仍待進一步調查後釐清，也呼籲民眾小心駕駛，千萬不要超速或酒駕。

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