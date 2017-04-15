疑超速加超車 轎車直接衝入民宅啦！
2017-04-15 09:59
黃姓男子疑車速過快加上超車不慎，竟開車衝入民宅。（記者黃佳琳翻攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市黃姓男子昨晚開車行經路竹區大公路時， 疑因車速過快加上超車不慎，竟在轉彎處直接開車衝入路旁民宅，黃男幸運輕傷送醫，但被撞的葉姓屋主一家人則是嚇到驚魂未定，警方指出，黃男沒有酒駕，相關車禍原因仍待進一步調查釐清。
警方表示，昨晚10點08分，黃姓男子（23歲）開著T牌轎車行經路竹區大公路時，在一處轉彎處直接衝入民宅，根據後方目擊駕駛指出，黃男連速相當快，疑以破百的速度駕駛釀禍，但警方調查後，發現黃男出車禍前，路旁監視器有拍到黃男疑為超越前車，才不慎發生車禍。
黃男開車衝入民宅後，自行脫困爬出變型嚴重的轎車，背部輕傷送醫急救，幸未有大礙；被撞的葉姓屋主一家則直呼倒楣，整夜幾乎沒睡清理家園，但目前尚未提出毀損告訴。
高市湖內警分局副分局長顏證文說，交通分隊到場調查時，發現黃男肇事後，車上的速度表停在時速140公里處，研判應是超速駕駛導致車禍，但仍待進一步調查後釐清，也呼籲民眾小心駕駛，千萬不要超速或酒駕。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》21歲獅投這球太犀利 打者嚇到「噴裝」（影音）
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 打擊率凍傷 林智平找動力
- 曾獲無數勳章 美特戰高官被爆兼差AV男優...
- 黃曉明中國味贈史特龍 東方風囚衣吸睛
- 這部日片台灣取景 台南地標全入鏡
- 花蓮首位女郵務稽查 投遞不輸男性
- 柯建銘自訴馬洩密案二審 曾德水中籤
- 李明哲案 民主平台要求查辦兩岸掮客
- MLB》投到情緒失控 陳偉殷回應了（影音）
- 北韓將核試 美媒︰美擬先發制人
- 《陷桃色風暴》童仲彥貼圖說「髮」 吳志剛拜廟祭改
- 雙腿無力站不起來 血鉀過低所引起
- 大師兄改練三壘 史總再出招
- 美動用炸彈之母轟炸 IS否認任何傷亡
- 外資︰台幣欲貶不易 央行更難升息
- 鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少
- MLB》近三戰5轟9打點 塞砲不敵流感被迫休兵
- 農地變更加油站 社區居民抗爭
- 「媽祖艦隊」啟航！煙火秀、人龍夾道恭送
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 《觀察筆記》新局的台灣
- 大學生捲車底 熱血醫護院外助搶救
- 領養小孩? 小嫻要等他點頭
- 廟街、大排檔、歌座 港人想帶柯P去這裡
- 田中將大對戰紅雀 今日賽事預告與轉播
- 【感覺紀事簿】城市女子嫁入小漁村
- 季後賽明開戰 三演雙士爭冠？
- 學者︰開放美商投資 不怕列匯率觀察國
- 頭城東嶽廟兩尊大身尪 列為古物
- 花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
- 【人生作業簿】高年級工讀生說心聲
- 溫州公園活化 化身恐龍親子公園
- 土衛二發現氫 可孕育生命
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 蒙古電影展明登場 導演索龍格登台嘗鮮
- 平壤市區交通管制 北韓可能進行最大規模閱兵
- 黃亦志放二軍 葉總「手」護措施
- 5月起汽車路考 小動作失誤沒上車先出局
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑超速加超車 轎車直接衝入民宅啦！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分