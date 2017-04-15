司改會議》落實偵查不公開 司改委員提立法約束
2017-04-15 09:17
〔記者陳慰慈、黃欣柏／台北報導〕小燈泡媽媽王婉諭以司改國是會議委員身分，提案「落實偵查不公開」，上月28日，司改國是會議第1組決議，管制媒體進出檢警辦公室、警方須在刑案現場劃出採訪禁止區、落實發言人制度等，今天上午司改國是會議第1組將討論是否制定「妨害司法公正罪」，避免媒體不當報導或輿論公審。
委員施秉慧提案認為，偵查不公開原則迄今未能落實，是否應如同韓國、香港、德國，立法約束規範？但過度限制或處罰，是否會造成寒蟬效應，侵害憲法保障人民之言論自由。
施秉慧建議，應具體列舉偵查可以公開的事項，做為指導性原則，並研究訂定「妨害司法公正罪」、「藐視法庭」等罪，讓第一線執法人員能有遵循方向。
但法務部書面報告不建議制定「妨害司法公正罪」，認為可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，還可能進一步妨害人民參與民主政治「知的權利」。
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