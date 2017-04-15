| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
6車連環撞！中山高重慶北路匝道車速緩慢
 首頁 > 社會

司改會議》落實偵查不公開 司改委員提立法約束

2017-04-15  09:17

〔記者陳慰慈、黃欣柏／台北報導〕小燈泡媽媽王婉諭以司改國是會議委員身分，提案「落實偵查不公開」，上月28日，司改國是會議第1組決議，管制媒體進出檢警辦公室、警方須在刑案現場劃出採訪禁止區、落實發言人制度等，今天上午司改國是會議第1組將討論是否制定「妨害司法公正罪」，避免媒體不當報導或輿論公審。

委員施秉慧提案認為，偵查不公開原則迄今未能落實，是否應如同韓國、香港、德國，立法約束規範？但過度限制或處罰，是否會造成寒蟬效應，侵害憲法保障人民之言論自由。

施秉慧建議，應具體列舉偵查可以公開的事項，做為指導性原則，並研究訂定「妨害司法公正罪」、「藐視法庭」等罪，讓第一線執法人員能有遵循方向。

但法務部書面報告不建議制定「妨害司法公正罪」，認為可能影響媒體和人民言論自由「說的權利」，還可能進一步妨害人民參與民主政治「知的權利」。

廣告
  • 司改國是會議第1組今增開會議，將討論是否制定「妨害司法公正罪」，避免媒體不當報導或輿論公審。（記者陳慰慈攝）

    司改國是會議第1組今增開會議，將討論是否制定「妨害司法公正罪」，避免媒體不當報導或輿論公審。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偵查不公開 司改 司改國是會議
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：司改會議》落實偵查不公開 司改委員提立法約束


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.