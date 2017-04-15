用這招搭高鐵北高只花55元 她付出慘痛代價！

曾在高鐵當過站務員的劉小姐，搭乘高鐵從台北到高雄左營只花55元，東窗事發被判刑。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-04-15 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾在高鐵當過站務員的劉小姐，因熟知高鐵查票流程，竟耍小聰明鑽漏洞逃票，搭乘高鐵從台北到左營，只花了55元，不過最後東窗事發，她被判刑付出慘痛代價，得不償失。

《蘋果日報》報導，去年5月，劉小姐先在台北站的售票機買一張「台北－板橋」的自由座車票，花了35元，但她沒在板橋下車，直達左營。劉小姐事先要男友在左營站售票機花140元買一張「左營－台南」的車票，並持票至進站閘門處刷票感應，等劉女到了左營站，2人相約在站內閘門隱密處碰面，男友將刷過的車票給劉女，劉女再拿這張車票至出站閘門，向左營站員工謊稱自己才剛進站，臨時有事不能搭車，站務員於是打開人工閘門讓她出站退票，劉女取回男友付的140元車資，扣掉20元退票手續費，等於只花了55元。

隔月劉女想故技重施，再度用「頭尾買票法」闖關，但在左營站要出站時，當場被高鐵站務員識破報警移送。劉女和男友坦承犯行，各賠償高鐵2萬5000元和解，法官判兩人各處拘役40天，均得以4萬元易科罰金。可再上訴。兩人逃票一次省下1千多元，最後卻共付出13萬元代價。