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聯結車國1南下中壢路段車禍 1人受傷

2017-04-15  02:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕一輛聯結車與遊覽車14日深夜11點半左右，在國道1號南下65.3公里處中壢路段發生碰撞車禍，後方聯結車又撞上另一輛大型車的車尾，致聯結車的車頭變形，車駕駛因此受傷、但意識清楚，還好遊覽車等其他車上沒人受傷。

聯結車與遊覽車等車輛碰撞車禍後，事故車佔用了國道1號南下中壢路段的內側2線車道，雖深夜車少，一度仍造成回堵。

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  • 聯結車與遊覽車在國道一號南下中壢路段碰撞後，又撞上另一輛大型車，致一人受傷。（記者周敏鴻翻攝）

    聯結車與遊覽車在國道一號南下中壢路段碰撞後，又撞上另一輛大型車，致一人受傷。（記者周敏鴻翻攝）

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