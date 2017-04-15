疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
2017-04-15 00:01
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名32歲的林姓男子今（14日）晚10時許騎車行經蘆洲民權路96巷3弄口，與駕駛轎車的45歲賴姓夫妻檔發生行車糾紛，雙方下車理論，不料林男竟從車廂內拿出一把西瓜刀，朝賴姓夫妻揮砍，造成賴男左大腿6公分撕裂傷，賴妻左手掌2公分撕裂傷，警消緊急將兩人送醫縫合傷口，所幸兩人暫無生命危險，林男目前被警方帶回訊問。
警方調查，林男當時騎車行經民權路96巷，朝前方賴姓夫妻駕駛的轎車按喇叭，卻疑不滿遭賴姓夫妻怒飆國罵，雙方發生口角，賴姓夫妻也下車與林男爭執，沒想到林男竟拿出西瓜刀砍傷賴姓夫妻，路過民眾見狀趕緊報案，警消趕抵後將情緒激動的林男壓制，並將賴姓夫妻送往北市新光醫院急救，目前仍在院觀察。
警方表示，林男家屬表示林男領有精障手冊，2年前才因與友人有債務糾紛，持西瓜刀及菜刀在蘆洲民族路旁咆哮揮舞，被三民派出所員警空手奪刀壓制，今晚又在路旁砍傷民眾，已將他壓制帶回警局，訊後將依傷害罪嫌移送法辦。
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