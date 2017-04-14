圍捕車手 3官警受傷保住婦人120萬

北市士林警分局偵查隊副隊長陳重仁（右一）、偵查佐陳風速（左一）、警員洪國龍（左二）等3員，為了抓詐騙集團少年車手，意外手指及手臂等處受傷，警政署駐區督察黃東樺特地前往探視、，同時頒發慰問金。（記者陳恩惠翻攝）

2017-04-14 22:59

［記者陳恩惠／台北報導］北市士林警分局偵查隊副隊長陳重仁、偵查佐陳風速、警員洪國龍3人，到北市青年公園附近查緝詐騙案，發現張姓少年車手領取百餘萬款項立刻圍捕，混亂中，張嫌企圖掙脫拒捕，導致陳副隊長等3人四肢分別遭抓傷、挫傷和扭傷，仍奮力逮人、送辦；署長關心同仁安全，特別派署駐區督察黃東樺代表前往探視，同時頒發慰問金。

「快快快！詐騙集團又轉移陣地，你們快點趕到青年公園旁，要取款了！」士林警分局上個月28日接獲刑事局165反詐專線通知，大數據分析，詐騙集團要在北市仰德大道上的便利超商取款，立刻派遣多名警力在外埋伏，到了約定時間，卻又接到165通報變更交款地點，陳副隊長立刻率所屬分別駕車與騎車趕往。

士林警方說，當他們趕到公園附近，發現頂著新潮龐克頭的16歲張姓少年站在指定地點，遇騙的陳姓婦人果然騎車前來，下車後將一袋120萬元現款全數奉上，陳副隊長等人見狀，立刻一擁而上圍捕，陳婦見狀驚叫「你們幹嘛抓檢察官？」

警方說，張姓少年企圖掙脫逃離，3名官警6手6腳緊抓、壓不放，導致副隊長陳重仁右手臂抓傷、右小腿擦傷、偵查佐陳風速右手拇指扭傷、洪國龍右手中指扭傷，所幸逮回張嫌返回駐地敷藥後無礙，順利保全陳婦的退休金。

家住鶯歌地區的張姓少年辯稱，他只是來打工，不清楚要做什麼？但警方清查另發現，張嫌還涉及1起北投老翁繳交存摺、印章，慘遭領走60萬元老本的詐騙案，張嫌才坦承每領取1筆詐騙款，必須將現款送回台中總部，而他可得3%的報酬，警方將擴大追查。