假冒中華電信員工 10倍價賣長途電話控制器
2017-04-14 22:35
〔記者詹士弘／雲林報導〕詐騙又有新手法，有人自稱中華電信員工，兜售「密碼型長途電話控制器/時控器」，網路報價僅560元，卻以10倍價5800元賣給消費者，警方透過監視器畫面以車找人，將廖嫌以詐欺罪嫌函送。
警方表示，林內有民眾報案，指一名自稱中華電信員工至其住處推銷電信器材，價格高達5800元，經詢問親友發現有異，經上網查價，事實上僅560元，與正常價落差極大。
警方依據被害人提供的時間及相關特徵，調閱附近路口監視器，取得嫌犯所騎乘的機車影像及車牌，再以車追人，查出廖姓車主（68歲、有多項前科資料）涉有重嫌，警方隨即前往廖嫌住處要其到案說明，並發現廖嫌已涉嫌多次假冒中華電信員工進行詐欺。
廖嫌到案後否認有假冒中華電信員工情事，但坦承以5800元價格向被害人兜售該「密碼型長途電話控制器/時控器」，警方偵訊後依詐欺罪嫌將廖嫌函送雲林地檢署偵辦。
林內分駐所所長廖錦燦提醒民眾，遇到有不明人士兜售物品時，應清楚詢問對方身分及所兜售物品用途，如有異狀立即與警方聯繫，以避免被騙。
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