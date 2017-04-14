涉詐7千萬 瓜國男卻稱復活節沒錢辦保

2017-04-14 21:27

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕斯特捺德國際公司瓜地馬拉籍負責人葛倫志，涉嫌於102年至今年間，打著投資「瓜地馬拉咖啡豆買賣、代操期貨」等方案，吸金詐財逾7000萬元，但公司最後卻沒賺錢，反而倒賠1000萬元，受害者至少30人；台北地檢署訊後原諭令葛男100萬元交保，但葛男聲稱現正值瓜地馬拉復活節期間，家人無法匯錢來，檢方調查後，認為葛男所言可採信，同意他分期交付保釋金。

葛倫志昨移送北檢複訊，應訊時說詞避重就輕，聲稱投資的錢已賠光，檢察官今凌晨原諭令葛男限制出境，要他籌錢辦保，但今天下午再傳喚他時，他仍推稱沒錢，表示目前正值瓜地馬拉復活節，家人無法匯款。

檢察官調查後，發現4月16日確為瓜國復活節，且葛男今也如期出庭，認為其所言可信，因此諭令他100萬元交保並限制出境、出海，先由葛男律師幫他以5萬辦保，並擔任保證人，要求葛男於本月24日前，需繳足剩餘的95萬元保金。

檢調調查，102年至104年間，葛倫志透過黃姓合夥人、莊姓同學，對外宣稱能代操期貨，只要以每單位10萬元投資，每月即可保證賺取3～6%利潤，1～2年就能還本，吸金約4000萬元，起初葛確有提供獲利，但自前年起卻聲稱代操期貨虧損，被害人因而血本無歸，連成本都要不回，憤而提告。

此外，另有被害人指控，104年至今，葛倫志又聲稱可自家鄉引進咖啡豆，且已在香港設立公司，可透過三角貿易，自瓜地馬拉船運咖啡豆至香港，再從香港將咖啡豆賣至世界各國，但手頭資金不足，向他們借錢代墊船運費，聲稱借期30～70天，可獲利30%，前後借款約3000萬元，最後卻未依約還款。

檢調發現，葛倫志為取信被害人，還特別自瓜地馬拉進口少量咖啡豆，藉以證實確有經營咖啡豆買賣，因部分借款人有拿回借款，部分未能拿回，檢調將再調查釐清，雙方究竟是單純借貸關係，還是涉及詐欺。

檢調初步估計，葛倫志等人涉嫌詐財逾7000萬元，但資金卻流向不明，公司最後還倒賠1000萬元；台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處搜索斯特捺德國際公司等4處，並約談葛倫志、黃姓合夥人、葛的莊姓同學及員工共4人，訊後葛男獲交保並限制出境、出海，黃、莊限制出境、出海後請回，員工亦請回。

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