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虐死地下錢莊股東判10年 通緝犯落網喊冤

2017-04-14  20:59

［記者陳恩惠／台北報導］新北市34歲通緝犯黃冠銘，多年前涉及虐死同為地下錢莊的股東蔡郡朋，依傷害致死罪判處10年，黃棄保逃亡遭通緝，今天下午在台北轉運站，正欲搭車南下繼續逃亡時，遇台北市保安大隊警員攔查，黃嫌落網時疾呼「冤枉啊，大人！」否認動手凌虐，表示蔡男是他先發現昏迷，主動將他送醫救治，又說他有不在場證明，警訊後將他押解歸案。

警方說，這起虐殺案發生在民國101年11月新北市中和區，地下錢莊翁姓老闆指使4名手下，拘禁私吞公款的股東蔡郡朋3個月，以菸頭燒燙下體、用筆及刀在蔡男後肩部刻字「蔡賊仔」等5大酷刑凌虐，致蔡傷重不治，翁重判13年，其餘包括林琮凱、黃冠銘、應德昌及楊皇慶等4人，分別被判10至12年不等徒刑，其中黃冠銘判10年定讞，卻未按時入獄服刑，2年前遭新北地檢署發佈通緝。

北市保大五中隊多名員警，今天下午依例在北市承德路一段209號的台北轉運站內執勤，發現黃嫌見警立刻別過頭，倉促步行欲離開前，又看了警察一眼，當然引起注意，員警趨前盤查表示「先生，可以看一下證件嗎？」黃嫌拔腿欲跑，當場被攔下逮捕。

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  • 翁男等人在死者蔡郡朋後頸處，刺「蔡賊仔」3字羞辱。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    翁男等人在死者蔡郡朋後頸處，刺「蔡賊仔」3字羞辱。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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