老翁開車紅燈卻暴衝 騎士連人帶車被拖行

2017-04-14 20:46

〔記者陳薏云／新北報導〕老翁開車撞飛3台車！新北市中和區下午4時許，一名71歲陳姓老翁駕車行經華新街，停等紅燈時疑不慎把油門當剎車，直接撞飛停在她前面的兩輛機車，再撞上路邊的民宅。一名39歲范姓女子連人帶車被拖行，最後人倒臥路邊，機車卡在轎車下，路人看了即刻報警，警方目前已到場釐清詳細車禍原因。

警方調查，陳男疑似停等紅燈時，誤把油門當剎車，停在陳男前方的范女首當其衝，連人帶車被拖行，另還有2名騎士也受到輕傷，陳男一路暴衝，直到撞進鐵門深鎖的民宅才停下。所幸3人皆無生命危險，詳細車禍原因仍待調查。