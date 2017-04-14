| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

老翁開車紅燈卻暴衝 騎士連人帶車被拖行

2017-04-14  20:46

〔記者陳薏云／新北報導〕老翁開車撞飛3台車！新北市中和區下午4時許，一名71歲陳姓老翁駕車行經華新街，停等紅燈時疑不慎把油門當剎車，直接撞飛停在她前面的兩輛機車，再撞上路邊的民宅。一名39歲范姓女子連人帶車被拖行，最後人倒臥路邊，機車卡在轎車下，路人看了即刻報警，警方目前已到場釐清詳細車禍原因。

警方調查，陳男疑似停等紅燈時，誤把油門當剎車，停在陳男前方的范女首當其衝，連人帶車被拖行，另還有2名騎士也受到輕傷，陳男一路暴衝，直到撞進鐵門深鎖的民宅才停下。所幸3人皆無生命危險，詳細車禍原因仍待調查。

廣告
  • 71歲的陳男暴衝撞到3台機車，最後再撞進民宅。（記者陳薏云翻攝）

    71歲的陳男暴衝撞到3台機車，最後再撞進民宅。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 暴衝 轎車暴衝 高齡駕駛人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：老翁開車紅燈卻暴衝 騎士連人帶車被拖行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.