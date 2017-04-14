老翁開車紅燈卻暴衝 騎士連人帶車被拖行
2017-04-14 20:46
〔記者陳薏云／新北報導〕老翁開車撞飛3台車！新北市中和區下午4時許，一名71歲陳姓老翁駕車行經華新街，停等紅燈時疑不慎把油門當剎車，直接撞飛停在她前面的兩輛機車，再撞上路邊的民宅。一名39歲范姓女子連人帶車被拖行，最後人倒臥路邊，機車卡在轎車下，路人看了即刻報警，警方目前已到場釐清詳細車禍原因。
警方調查，陳男疑似停等紅燈時，誤把油門當剎車，停在陳男前方的范女首當其衝，連人帶車被拖行，另還有2名騎士也受到輕傷，陳男一路暴衝，直到撞進鐵門深鎖的民宅才停下。所幸3人皆無生命危險，詳細車禍原因仍待調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 鹽水發現夫婦、寵物同死房內 疑燒炭自殺
- 馬被控洩密 柯建銘：若總統能介入個案 民主恐改寫
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 鹽水夫婦雙屍命案詭異 2人手臂多處刀傷
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 想脫手塔位反被要求加購 非法生前契約爭議多
- 「媽媽，晚餐吃什麼」 府城風情入鏡
- 眾教會凱道聯合禱告 面對同婚議題態度是...
- 豬哥亮病情起伏都是為它？！ 入秋後恐還有一關卡
- NCC最後通牒 中廣音樂、寶島網 5月1日前停播
- NBA》展望新球季 林書豪：籃網要招募球員不難
- 惠英紅重現失智媽封后 淚崩憶亡母
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 辛苦了！ 全聯小編薪水大公開
- 去年全台待售建案 中壢88個最多
- 台中大安淨水場增設發電機 大安區停電不怕沒水可用
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 爆紅凱利受訪 亂入女超不受控
- 快捷公車1088暖暖南港線 18日進駐南港轉運站西站
- 白百何偷歡嫩男模 連這都遭撤換
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 國民黨司法內鬥 恐埋選舉無效地雷
- 《舊遊戲時代》於群募貝果平台集資 金額破700萬
- 中廣2頻道全面停播 DJ群轟：政治迫害「死一死」
- 台鐵彩繪東武鐵道列車 4/17最後巡禮
- 《趕5/1前完成護岸排樁打設》三爺溪仁德段整治中 汛期大考驗
- 李明哲遭拘 柯︰世大運中國團必出事
- IG直播炫耀槍枝意外走火 美13歲少年自轟亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 芎林農創客庄講座 邀你看在地武獅紀錄片
- 中市漏水率6都第1 水公司預計111年降至16％
- 《小辭典》建蔽率
- 環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變
- 買不起iPhone自己組！ 洋男僅花9千元組出6S
- （影音）小嫻公開不孕消息 暖心收到滿滿關心
- 機捷開一半緊急煞車 疏散約300名旅客
- 旅館供過於求掀法拍潮？ 近2年全台至少8筆
- Kid是你照的嗎？許維恩撩人姿勢辣露屁股蛋
- 政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人
- 畫家、阿兵哥創作 保力社區變身客家彩繪村落
- 《晶妙絕倫》王者之藍
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老翁開車紅燈卻暴衝 騎士連人帶車被拖行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分