救災指揮與管理系統 台南獲ISO認證

台南市消防局是6都唯一通過ISO認證的消防局。（記者王捷攝）

2017-04-14 20:25

〔記者王捷／台南報導〕台南市自99年縣市合併後，研發制定一套適合台南市的本土化救災指揮模式（Tainan Fire Command and Control of Incident Operations，簡稱CCIO），歷經5年多調整，該局的CCIO今日經過財團法人金屬工業研究發展中心的ISO認證，該中心林仁益董事長今日頒發ISO9001：2015證書，讓台南消防局成為全國首先針對火場指揮與管理系統取得ISO9001認證的城市。

台南市的CCIO是參考美國聯邦消防署（NFA），針對事故救災指揮與管理系統（CCIO）的災害現場指揮系統，這項計畫早在合併前開始實施，2年前消防局才提出ISO申請，讓全市的消防人員，在發生災害時，能即時任務編組，減少人力、物資損耗，有別過去消防員一股勁往火場衝的狀況，消防署得知後，邀請台南市消防局作為全國示範點，讓各地區消防局參考。

其實，台南很多災害救助都運用了CCIO系統，也經歷去年0206震災考驗，讓台南消防自合併以來沒有消防人員因為救災死亡，證實該局CCIO的戰術運用，2年前消防局針對CCIO建立ISO品質手冊及8大ISO管理程序，大幅提升了台南救災效率。

消防局長李明峯說，台南雖然人口在6都中不算多，但地形很複雜，有人口密度高的工業區、商業區、住宅區、學區，還有特殊的古蹟區、窄巷區，而且剛合併時，舊市區與舊縣區的救災觀念與術語都不同，由於消防局遇到災害時，常要團體作戰，所以有必要統合縣、市區的觀念與救災方式與術語，要改變過去的習慣非常難，直到今天獲得ISO認證才算整合完成，希望能讓國內的消防救災更進步。