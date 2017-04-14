大甲分局辦義警常訓 分局長傳授防詐
2017-04-14 19:58
〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局大甲分局今天晚上在外埔區無極三清總道院舉辦「義警大隊大甲中隊106年度常年暨幹部訓練」，共有來自大甲、大安、外埔、后里區義警256人參與；大甲分局長廖國政親上第一線，教導義警如何防詐，強調詐騙集團手法主要是利用人性弱點，只要「不貪、不洩、不聽、不依」，加上「查證」，就可避免被詐。
這項訓練除有大甲分局長廖國政、保安民防組長宋培元等親自上場，傳授義警各項協勤工作要點，並邀請大甲李綜合醫院醫師林茂森講授「醫療救護保健」等課程。
大甲分局長廖國政表示，社會結構遽變、都市快速發展、科技進步迅速及通訊社群媒體運用普遍，造成歹徒有可乘之機，致犯罪案件增加，民眾的生命財產遭受威脅。
他並以詐騙內容分析，強調詐欺手法都是利用人性的弱點，只要謹守「不貪心、不洩漏個人資料、不聽從指示去操作提款機、不依照對方所提供電話號碼撥打」及「要查證」等要領，就可以避免被詐騙。並強調，警力有限、民力無窮，期勉義警等加強預防犯罪宣導，凝聚民眾治安意識，一起為治安努力。
會中，並進行雙向交流，義警大隊副大隊長陳弍強並頒獎表揚在社區及交通等協勤工作表現優異的義警。
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