真心換絕情！夫疑妻背叛訴離 妻真情告白感動法官

2017-04-14 20:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓中國配偶嫁來台，為了分擔家計，下海當酒家女，丈夫懷疑她與客人搞曖昧訴離。基隆地院認為，無任何證據顯示林女與客人搞曖昧，且林女深愛著丈夫，判決2人不准離婚。

林夫起訴主張，他民國89年與太太結婚後，太太答應他到酒店上班，會嚴守分際，卻被他發現與客人有曖昧的簡訊，且與前夫的關係不明。

他去年6月與太太分房後，不想再繼續這段婚姻，去年向法院訴請離婚。

林婦解釋，他到酒店上班，也是為了賺錢分擔家計，如果一個男人經濟穩定的話，她哪裡需要去酒店上班。

林婦說，她與先生結婚16年來，不僅支付生活費、菜錢，還負擔水電費、瓦斯費、與日常生活用品。

林婦還說，她在酒店上班6年來，與客人保持一定距離與關係，絕無超越朋友分際、 或做出對不起先生的事情；此外，如果她在酒店認識新的人，應該巴不得離開先生，主動提出離婚要求才對。

林婦最後真情告白指出，她在臺灣只有與先生最親，她割捨不了這段感情，才不願意與先生離婚，希望先生能回心轉意，給彼此一個機會，重新開始。

法院認為，林夫並未提出妻子與客人的曖昧簡訊與前夫關係不明等證據，反倒是林婦拿出支付家庭開銷的證據，佐證負擔家庭大部分開銷。

尤其，林婦與先生結縭16年後，仍深愛先生，期盼先生能回心轉意、重新開始，因此駁回林夫訴離的請求，判處2人不准離婚。