蜘蛛人？男闖社區亂噴滅火器 竟攀5樓逃跑
2017-04-14 19:52
住戶表示楊男闖入社區爬上頂樓。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名26歲的楊姓男子今天下午1時許闖入三重大勇街的社區內，爬到14樓頂從水塔處跳到13樓，隨後持滅火器到處亂噴，甚至敲12樓住戶的門，陳姓女住戶應門詢問，但楊男仍不停手，甚至持滅火器往陳女方向噴灑，見保全上樓，隨即從樓梯逃到1樓，掛在鐵窗上，不顧警方及民眾阻止奮力跳到隔壁棟大樓，攀爬外牆到5樓，破壞窗戶後闖進住家，警消獲報後破門逮人，將楊嫌帶回偵訊。
警方表示，當楊男攀爬到3樓時獲報到場，見情勢危險，頻勸導楊男下樓，並通知消防人員協助，但楊男仍堅持往上爬，踩破雨遮、踩歪監視器，到5樓時意外拉開生鏽的鐵窗，打破玻璃闖入，警消擔心屋內民眾遭到波及，便趕緊破門逮人。
警方說，楊男遭逮時激烈反抗，企圖逃跑，偵訊時也相當不配合，不斷拉扯手銬，最後家屬趕抵才得知楊男患有躁鬱症，獨自在外租屋，平時在鍋貼店打工，今天休假才闖入社區內，楊男供稱，因為懷疑有人要對他不利，才會逃進該社區，加上精神狀況不佳，才會闖入社區。
陳姓女住戶表示，今天下午在家睡午覺時便聽到樓上傳來巨大聲響，隨後聽到有人敲門，應門後發現楊男正在噴灑滅火器，詢問：「你是誰？」，沒想到楊男卻反問：「你才是誰」，見差點被噴到，趕緊進屋叫保全上樓，並向警方表示，只要楊男向她道歉，便不追究。
楊男母親及姊姊接獲警方通知後趕到警局，得知楊男闖禍，頻頻向社區住戶道歉，甚至淚灑警局，警方訊後依竊盜、毀損、侵入住宅等罪嫌將楊男送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 降蘭嶼遇強風 德安飛機撞護欄 客驚逃4傷
- 東港高中再傳捷報 琉球子弟考上牙醫
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 中經院董事長胡勝正 驚傳在總統府昏迷送醫
- 上月過77歲生日 《裝甲騎兵》動畫大師同妻遇火劫逝世
- 老戰友羅斯開球 王牌換位「萊」接捕
- 嘉義「阮劇團」入選台南藝術節 新戲20日首演
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 川普髮夾彎：中國不是匯率操縱國
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 疏解1.5倍車流 寶山路調撥車道動工
- 潤娥帶路 前往夏日海洋樂園
- 衛福部催生 李茂生：不如拯救被養壞掉的孩子
- 防風林、圍籬倒 飛沙襲苑裡
- 新北不續養寵物 「轉運站」助找新家
- 農地變更加油站 油槽緊貼大樓居民抗議
- 《中英對照讀新聞》Gator: Orange is the new green 鱷魚：橘色是新綠色
- 豬隊友？美軍空襲支援敘利亞 卻炸死18名友軍
- 對中笑臉 川普稱與習麻吉
- 國防部遭男子闖入直播 藍委：陸戰隊應進駐
- 猴塞雷！考取9張烘焙乙級證照 這校學生再創紀錄
- 根本姊妹！孫芸芸同框62歲媽慶生
- 《觀察筆記》寫給天空
- 先發戰報》兄弟對猿3連戰 先跳過江忠城
- 四物「藥材」變「教材」 樂齡中心食補教學巧安排
- 4/14重要財經新聞一覽
- 終生「瘦」用 醫師出書分享減重方法
- 噶瑪蘭大橋改建拓寬 公路總局允啟動
- 《粉嫩錶情》5
- MLB》滿貫砲支援殷仔 怪物隊友躍大聯盟打點王（影音）
- （影音／圖輯）小嫻化身調理達人 驚「聞」iPhone的味道
- 7部國片攻進北京 李行喊話拍台版《玩命關頭》
- 放任新生兒哭恐釀憾 醫籲：別輕信育兒書
- 地景揭幕 桐花祭啟動
- 日巡賽東建盃第2回合 詹世昌2桿差未進決賽
- 媽呀太正了！ 林明禎的半百媽超逆齡
- NBA》對勇士勢在必得 里拉德：第6戰拿下首輪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蜘蛛人？男闖社區亂噴滅火器 竟攀5樓逃跑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分