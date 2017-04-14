蜘蛛人？男闖社區亂噴滅火器 竟攀5樓逃跑

住戶表示楊男闖入社區爬上頂樓。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-14 19:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名26歲的楊姓男子今天下午1時許闖入三重大勇街的社區內，爬到14樓頂從水塔處跳到13樓，隨後持滅火器到處亂噴，甚至敲12樓住戶的門，陳姓女住戶應門詢問，但楊男仍不停手，甚至持滅火器往陳女方向噴灑，見保全上樓，隨即從樓梯逃到1樓，掛在鐵窗上，不顧警方及民眾阻止奮力跳到隔壁棟大樓，攀爬外牆到5樓，破壞窗戶後闖進住家，警消獲報後破門逮人，將楊嫌帶回偵訊。

警方表示，當楊男攀爬到3樓時獲報到場，見情勢危險，頻勸導楊男下樓，並通知消防人員協助，但楊男仍堅持往上爬，踩破雨遮、踩歪監視器，到5樓時意外拉開生鏽的鐵窗，打破玻璃闖入，警消擔心屋內民眾遭到波及，便趕緊破門逮人。

警方說，楊男遭逮時激烈反抗，企圖逃跑，偵訊時也相當不配合，不斷拉扯手銬，最後家屬趕抵才得知楊男患有躁鬱症，獨自在外租屋，平時在鍋貼店打工，今天休假才闖入社區內，楊男供稱，因為懷疑有人要對他不利，才會逃進該社區，加上精神狀況不佳，才會闖入社區。

陳姓女住戶表示，今天下午在家睡午覺時便聽到樓上傳來巨大聲響，隨後聽到有人敲門，應門後發現楊男正在噴灑滅火器，詢問：「你是誰？」，沒想到楊男卻反問：「你才是誰」，見差點被噴到，趕緊進屋叫保全上樓，並向警方表示，只要楊男向她道歉，便不追究。

楊男母親及姊姊接獲警方通知後趕到警局，得知楊男闖禍，頻頻向社區住戶道歉，甚至淚灑警局，警方訊後依竊盜、毀損、侵入住宅等罪嫌將楊男送辦。