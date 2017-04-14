粗心保母摔死男嬰 123萬和解獲緩刑

2017-04-14 20:08

［記者黃捷／台北報導］36歲簡姓保母受託照顧1歲大的葉姓男嬰，去年11月男嬰在她家中的溜滑梯玩耍，為了催促男嬰下來喝奶，以手指戳弄，卻害男嬰重心不穩跌落身亡，簡女事後非常自責，並與男嬰父母以123萬餘元和解，士林地方法院認為她態度尚佳，依業務過失致死罪判6月徒刑，可易科罰金18萬，緩刑2年。

判決指出，簡女領有保母技術士證，自去年8月15日起，以每月1萬5000元受託照顧男嬰，同年11月16日上午10時許，見男嬰在約1公尺高的塑膠溜滑梯上玩耍，卻以手指戳弄，要男嬰下來喝奶，由於周圍並無其他安全設施，男嬰當場跌落頭部著地。

簡女見狀雖立刻搭乘計程車，送男嬰至醫院急救，男嬰仍因顱內出血，不治身亡。

法官認為，簡女照顧上顯有過失，但她無前科，事後坦承犯行，並以123萬8000元與男嬰父母成立調解，應無再犯之虞，男嬰父母也表示不願追究，審酌簡女尚須扶養5歲、10歲子女，家庭經濟勉持，因此予以緩刑2年，以啟自新。