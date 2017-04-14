中和火燒車煙超大 下班時間民眾嚇傻

車輛行進中起火，警消到場灌救。（記者陳薏云翻攝）

2017-04-14 19:46

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午5時許，中和區景新街560號一輛行進中的轎車，突然冒出大量白煙，駕駛嚇傻跳車，警消獲報後立刻派出5輛車前往救援，順利撲滅火勢，並沒有人員傷亡，不過大量濃煙竄天，也讓正在下班通勤的民眾直呼：「路上都濃煙，好恐怖！」

駕駛向警消表示，車子開一開，突然就冒出小火花跟煙，因此趕緊把車輛停在路邊，跳車逃離後，車輛突然就起火燃燒，警消到場後5分鐘就將火勢撲滅，詳細起火原因仍待釐清。