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買保險套忘付錢？ 超商公告 警方找到人了

2017-04-14  18:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰朝陽科大外一家超商，近日一名疑似男大生拿走店內保險套未付錢，店家在櫃臺貼出公告並附上照片，請他來付錢，有民眾看到貼上臉書，並被轉貼到臉書社團，引發網友熱議，紛紛留言「這打死不敢承認吧！」、「哈哈哈！可能威上了，很急吧！」，不過因竊盜是公訴罪，警方看到已經主動調查，已聯絡該名男子，請他到警局說明。

一名網友近日到朝陽科大外的超商，看到櫃臺貼了一張「哈囉！同學，如果你有在4/10日，00:45分購買10元麥香綠茶和1個保險套，你的保險套忘記付錢，請你記得來付錢～朝陽山下小七關心你」，旁邊還附上監視器的截圖照，覺得店家太搞笑。

這名網友在自己並在臉書貼文「這個男主角一定很想死～他不過半夜想打砲，太急了一點而已嘛！」因實在太好笑，被網友轉貼到「大里人聊天室」等臉書社團，網友看到紛紛留言「笑死」、「這打死不敢承認吧！」、「哈哈哈！可能威上了，很急吧！」

雖然這名疑似男大生的男子至今還沒到超商付錢，不過因竊盜是公訴罪，轄區的霧峰分局吉峰派出所得知，今天已經主動前往超商調查，發現該名男子將一盒保險套放進上衣口袋，只拿飲料到櫃檯結帳後離開，已經依據車籍資料聯絡到該名男子，請他到警局說明。

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  • 一名疑似男大生，在超商拿走一盒保險套未結帳，店家在櫃臺貼出公告，網友笑翻留言「很急嗎？」（記者陳建志翻攝臉書大里人聊天室）

    一名疑似男大生，在超商拿走一盒保險套未結帳，店家在櫃臺貼出公告，網友笑翻留言「很急嗎？」（記者陳建志翻攝臉書大里人聊天室）

  • 朝陽科大外的超商，近日在櫃臺貼出公告，並附上照片，請一名拿走保險套未付錢的男子記得來付錢。（記者陳建志翻攝臉書大里人聊天室）

    朝陽科大外的超商，近日在櫃臺貼出公告，並附上照片，請一名拿走保險套未付錢的男子記得來付錢。（記者陳建志翻攝臉書大里人聊天室）

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