| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

機車排氣管防燙板不見了 燙傷路人車主吃官司

2017-04-14  18:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕機車排氣管防燙擋板一定要蓋，小心燙傷人吃上過失傷害官司！

高市林姓男子於去年7月騎機外出購物，把機車停在「俗俗的賣」店門口，蔡姓女子行經機車旁，左小腿不慎碰觸林男機車的排氣管遭燙傷，林男卻不理會，蔡女怒告他過失傷害，高雄地檢署今偵結將林男起訴。

被排氣管燙傷的蔡女，左側小腿遭二度燒燙傷，她發現林男的機車排氣管，未附蓋防燙擋板，雄檢勘驗林男機車排氣管，確認未依規定裝設防燙蓋，是導致蔡女受傷的原因，昨依過失傷害罪將林男起訴。

交通大隊表示市售機車，出廠時都配備有排氣管防燙裝置，屬於法規明訂的車輛配備，根據「道路交通管理處罰條例」規定，除了頭燈外的燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備，若有不全或損壞不修復，可處900元以上1800元以下罰鍰，若未裝防燙擋板致人傷害，除可認定設備不全開罰，車主還可能吃上官司。

高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明表示，被告林男被認定是不作為犯，因剛使用過的機車排氣管，溫度高易燙傷不知情的路人，高溫排氣管具有危險性，林男被視為危險物持有者，明知可能有人因此遭燙傷，卻應注意而未意，已涉有過失傷害罪之虞，結果遭檢察官起訴。

廣告
  • 機車都有加掛排氣管防燙擋板，但有車主因機車擋板不見，害女子小腿燙傷被告起訴。（記者黃良傑攝）

    機車都有加掛排氣管防燙擋板，但有車主因機車擋板不見，害女子小腿燙傷被告起訴。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排氣管 機車 燙傷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：機車排氣管防燙板不見了 燙傷路人車主吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.