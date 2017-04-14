機車排氣管防燙板不見了 燙傷路人車主吃官司

2017-04-14 18:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕機車排氣管防燙擋板一定要蓋，小心燙傷人吃上過失傷害官司！

高市林姓男子於去年7月騎機外出購物，把機車停在「俗俗的賣」店門口，蔡姓女子行經機車旁，左小腿不慎碰觸林男機車的排氣管遭燙傷，林男卻不理會，蔡女怒告他過失傷害，高雄地檢署今偵結將林男起訴。

被排氣管燙傷的蔡女，左側小腿遭二度燒燙傷，她發現林男的機車排氣管，未附蓋防燙擋板，雄檢勘驗林男機車排氣管，確認未依規定裝設防燙蓋，是導致蔡女受傷的原因，昨依過失傷害罪將林男起訴。

交通大隊表示市售機車，出廠時都配備有排氣管防燙裝置，屬於法規明訂的車輛配備，根據「道路交通管理處罰條例」規定，除了頭燈外的燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備，若有不全或損壞不修復，可處900元以上1800元以下罰鍰，若未裝防燙擋板致人傷害，除可認定設備不全開罰，車主還可能吃上官司。

高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明表示，被告林男被認定是不作為犯，因剛使用過的機車排氣管，溫度高易燙傷不知情的路人，高溫排氣管具有危險性，林男被視為危險物持有者，明知可能有人因此遭燙傷，卻應注意而未意，已涉有過失傷害罪之虞，結果遭檢察官起訴。